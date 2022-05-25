"قوميز" يدعم لاعبي الهلال .. وعضلة الساق تغيب سالم الدوسري

أعلن نادي الهلال، تعرض نجم الفريق الكروي الأول سالم الدوسري لإصابة في عضلة الساق الخلفية، أجبرته على الحضور في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي.
ميدانيًا، استأنف لاعبو الهلال مساء اليوم تدريباتهم؛ وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "دياز" راحة ليوم واحد، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
اشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.
وشارك الدولي البيروفي أندري كاريلو والكولومبي جوستافو كويلار في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، قبل أن يكملا برامجهما التأهيلية.
فيما منعت الإنفلونزا متوسط الميدان عبدالله عطيف، من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم.
وشهد المران حضور المحترف الفرنسي السابق في صفوف الفريق "بافيتيمبي غوميز"، المنتقل إلى غلطة سراي التركي في الانتقالات الشتوية الماضية.
وتنتظر الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 58 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الاتحاد مواجهة غاية في الأهمية، يوم الأحد المقبل، أمام فريق أبها سابع الترتيب بـ34 نقطة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لحساب منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.