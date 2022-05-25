"قوميز" يدعم لاعبي الهلال .. وعضلة الساق تغيب سالم الدوسري

وتنتظر الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 58 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الاتحاد مواجهة غاية في الأهمية، يوم الأحد المقبل، أمام فريق أبها سابع الترتيب بـ34 نقطة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لحساب منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.