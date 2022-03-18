كأس السعودية يحطم الرقم القياسي كأغلى شوط في العالم

وبدأت الانطلاقة الأولى لكأس السعودية بنسختها الأولى عام 2020 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، ودعم مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - كأغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول "كأس السعودية"، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز بنادي سباقات الخيل في الرياض. وبلغت جوائزها 29.2 مليون دولار، بمشاركة أبرز الخيالة من الجنسين من مختلف دول العالم، واستمرت لمدة يومين تتنافس فيها أشهر الخيول على مستوى العالم. وفي النسخة الثانية من الكأس عام 2021 والتي بلغت جوائزها الإجمالية 5 , 30 مليون دولار أمريكي بمشاركة 77 جواداً عالمياً من 13 دولة، للمنافسة على شوط كأس السعودية الذي تبلغ جائزته المالية 20 مليون دولار أمريكي للمركز الأول. وفي النسخة الثالثة 2022 للعام الجاري، كان هنالك تصاعد في نواحي عدة عن الموسم 2021 فجائزة الشوط الرئيس فيها 20 مليون دولار، كما ارتفعت الجوائز الإجمالية في البطولة من 33.1 مليون دولار إلى 35.1 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاركة 240 جواداً في كل الأشواط من 16 دولة على مستوى العالم.