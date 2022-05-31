كأس العالم 2022 يكتب السطر الأخير في مسيرة الأرجنتيني دي ماريا

قال مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم السابق، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، عن أنه سيعتزل دوليًّا عقب نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وتابع دي ماريا: "عقب كأس العالم العام الجاري سيحين الوقت للاعتزال دوليًّا، يوجد الكثير من اللاعبين الشبان يتحسنون شيئًا فشيئًا، وسيثبتون جدارتهم بالأداء على هذا المستوى".
واختتم : "الاستمرار على المستوى الدولي سيكون أنانية بعض الشيء، بعد أعوام عديدة وتحقيق ما أردت تحقيقه".
وسبق أن خاض دي ماريا "34 عامًا" 121 مباراة مع الأرجنتين، وسجَّل 24 هدفًا، أبرزها في شباك منتخب البرازيل، وقاد بها بلاده إلى التتويج بكأس كوبا أمريكا، وحصد أول لقب كبير لبلاده منذ 28 عامًا.