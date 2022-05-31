كأس العالم 2022 يكتب السطر الأخير في مسيرة الأرجنتيني دي ماريا

وسبق أن خاض دي ماريا "34 عامًا" 121 مباراة مع الأرجنتين، وسجَّل 24 هدفًا، أبرزها في شباك منتخب البرازيل، وقاد بها بلاده إلى التتويج بكأس كوبا أمريكا، وحصد أول لقب كبير لبلاده منذ 28 عامًا.