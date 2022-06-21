كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022.. فوز الكويت والمغرب والعراق وليبيا في الجولة الثانية

أقيمت اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي تُقام في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي.