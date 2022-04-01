كائن ينتمي لعالمٍ موازٍ ولا يمكن تصنيفه.. ما سر تعويذة "قطر 22"؟

حملت التعويذة أو التميمة التي أخذت الطابع العربي في ارتدائها للغترة والعقال اسم "لعيب"، إلا أن المفاجأة أن "لعيب" ليس شيئاً يمكن تعريفه أو وصفه على وجه الدقة، حيث إنه يرمز إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، أي هو كائن ينتمي لعالم مواز، ولا يمكن تصنيفه كشيء معين، ولك حرية أن تصفه كما شئت.