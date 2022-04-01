كائن ينتمي لعالمٍ موازٍ ولا يمكن تصنيفه.. ما سر تعويذة "قطر 22"؟

كشفت دولة قطر عن تعويذة كأس العالم لكرة القدم المقبلة التي تستضيفها الدوحة في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من العام الجاري، وذلك على هامش قرعة البطولة.
حملت التعويذة أو التميمة التي أخذت الطابع العربي في ارتدائها للغترة والعقال اسم "لعيب"، إلا أن المفاجأة أن "لعيب" ليس شيئاً يمكن تعريفه أو وصفه على وجه الدقة، حيث إنه يرمز إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، أي هو كائن ينتمي لعالم مواز، ولا يمكن تصنيفه كشيء معين، ولك حرية أن تصفه كما شئت.
ووفقاً لموقع "اللجنة العليا للمشاريع والإرث" القطرية، فقد اعتادت هذه الشخصية الفريدة متابعة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحلى بروح المغامرة والاستكشاف وتقديم المساعدة.
وبإمكان "لعيب"، الذي يحمل صفات الشجاعة والإلهام، كسر حواجز الزمان والمكان للانتقال من مكان لآخر حول العالم، كما تتميز شخصية "لعيب" بروح الشباب الدائم، وتلهم الجميع على بناء وتعزيز الثقة بالنفس.
وتتحدث قصة تعويذة كأس العالم قطر 2022 أن "لعيب" جاء من العالم الموازي الذي يجمع تعويذات البطولات، وهو عالم افتراضي يرتكز على الأفكار والإبداعات، حيث تنشأ تلك الشخصيات في عقول المبدعين لتتحول بعدها إلى تعويذات مبتكرة، وذلك بحسب ما نقله الموقع عن خالد المولوي، نائب المدير العام للتسويق والاتصال وتجربة البطولة، في اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية.
وتشير قصة تعويذة مونديال 2022 إلى أنه شارك في جميع النسخ السابقة من كأس العالم، كما ساهم في صناعة عدد من أشهر اللحظات في تاريخ كرة القدم، ومن بينها مجموعة من الأهداف الرائعة خلال بطولات سابقة من كأس العالم.
تستخدم تعويذات أو التمائم كشعار للبطولات الرياضية، وتستخدم في البطولات الرياضية عموماً؛ لأغراض الترويج والتسويق وإضفاء جو من المرح والبهجة بين الجماهير.
ويرجع الفضل في بداية هذا التقليد العالمي المبهج في كؤوس العالم إلى الإنجليز، فقد قرر المسؤولون الإنجليز والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اتخاذ تعويذة لأول مرة في كأس العالم 1966 التي أقيمت في إنجلترا، ووقع الاختيار على تعويذة الأسد ويلي، وهي عبارة عن شكل أسد يرتدي قميصاً بعلم المملكة المتحدة مع كلمة كأس العالم، وصممه رسام كتب الأطفال ريج هوي. ومنذ تلك اللحظة أصبحت التعويذات تقليداً شهيراً يترافق مع كؤوس العالم أينما أقيمت.