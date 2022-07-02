كارلوس ساينز الأسرع في جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1

وحقق سائق فريق فيراري كارلوس ساينز مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة بريطانيا الكبرى، عاشر جولات موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا 1، بعد تسجيله التوقيت الأسرع في حصة تأهيلية، شهدت هطول الأمطار باستمرار في حلبة سيلفرستون مسجلاً 1:40.983 دقيقة.