كارلوس ساينز الأسرع في جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1

ينطلق سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينز من المركز الأول في سباق جائزة بريطانيا الكبرى الأحد؛ وذلك بعدما حقق أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية على حلبة سيلفرستون.
وحقق سائق فريق فيراري كارلوس ساينز مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة بريطانيا الكبرى، عاشر جولات موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا 1، بعد تسجيله التوقيت الأسرع في حصة تأهيلية، شهدت هطول الأمطار باستمرار في حلبة سيلفرستون مسجلاً 1:40.983 دقيقة.
واكتفى بطل العالم سائق فريق ريد بل ماكس فيرشتابن بالمركز الثاني؛ إذ لم يتمكن من تحسين توقيته في لفته السريعة الأخيرة، وإنما كان على بُعد 0.072 ث عن توقيت ساينز الأسرع.
أما بالنسبة لزميل ساينز في الفريق فإن شارل لوكلير حقق المركز الثالث، وفصل بين ثنائي ريد بل؛ إذ جاء سيرجيو بيريز بالمركز الرابع.