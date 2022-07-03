"كاس" ترفض استئناف الاتحاد بقضية بريجوفيتش





وكما ذكرت المصادر أنه تبقّت هناك قضيةٌ ثانية للاعب، لم تصدِر فيها "كاس" حكمًا نهائيًّا حتى الآن، ويتعلق الأمر بفسخ عقده من قِبل طرف واحد، ويطالب فيها بريجوفيتش بتعويض قيمته 10 ملايين يورو.

