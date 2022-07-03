"كاس" ترفض استئناف الاتحاد بقضية بريجوفيتش

كشفت مصادر إعلامية رفض المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" استئناف نادي الاتحاد ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المتضمن حرمان النادي من إبرام أي تعاقدات جديدة.
وكان "فيفا" قد قرر في وقت سابق حرمان اتحاد جدة من تسجيل اللاعبين إلا بعد سداد مستحقات اللاعب الصربي السابق للفريق ألكسندر بريجوفيتش والبالغة مليون و800 آلف يورو.
وبحسب صحيفة "الرياضية" اليوم الأحد: فإن إدارة الاتحاد تعمل على إغلاق القضية خلال الأيام المقبلة، بعد أن أصبح قرار منع النادي من التسجيل نافذًا.
وجاء قرار "كاس" بحق اتحاد جدة بعد تقدم بريجوفيتش بدعوى قضائية ضد النادي فيما يتعلّقُ بخصم 50% من راتبه خلال فترة تفشّي جائحة فيروس كورونا قبل موسمين، وهو الأمر الذي اعتمدته جميع الأندية بعد مقترح قدّمه الاتحاد السعودي لكرة القدم آنذاك.
وكما ذكرت المصادر أنه تبقّت هناك قضيةٌ ثانية للاعب، لم تصدِر فيها "كاس" حكمًا نهائيًّا حتى الآن، ويتعلق الأمر بفسخ عقده من قِبل طرف واحد، ويطالب فيها بريجوفيتش بتعويض قيمته 10 ملايين يورو.