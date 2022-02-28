كرر إنجاز الصقر قبل 26 عامًا .. الطويل يخطف ذهبية آسيا للمبارزة

حقق حسين الطويل لاعب المنتخب السعودي للمبارزة الميدالية الذهبية لسلاح الأبيه للشباب، في بطولة آسيا للناشئين والشباب المقامة حاليًّا في طشقند العاصمة الأوزبكية، وذلك بعد فوزه على الكازاخستاني ألكسندر بنتيجة15 / 11 في نهائي البطولة، وتعد الميدالية الذهبية الآسيوية الثانية في تاريخ المبارزة السعودية، بعد اللاعب صلاح الصقر عام 1996 في جاكرتا.

وكان الطويل قد تجاوز الهندي نيرمالا في دور الـ٣٢ بنتيجة 15 / 11 وفاز على الأوزبكي قيروقري في دور الـ 16بنتيجة 15 / 11 وكسب الهندي شوبهام في دور الـ8 بنتيجة 15 / 11فيما تخطي الأردني إياد عودة في دور الأربعة بنتيجة 13 / 15.

ويعد اللاعب حسين الطويل أحد لاعبي النخبة الواعدين، والمصنّف الأول في سلاح الأبيه على مستوى المملكة.

من جهة أخرى أبدى اللاعب حسين الطويل سعادته بهذا الإنجاز الفريد من نوعه ورفع اسم المملكة في المحافل الدولية، مبينًا أن البيئة الصحية في أسرة المبارزة تساعد على التركيز في التدريبات والبطولات وتحقيق الإنجازات، بدعم من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مقدمًا شكره لكل من أسهم في هذا الإنجاز ابتداءً من ناديه الهدى بتاروت ومدربه في النادي فؤاد الناصري ومدرب المنتخب محمد فؤاد.

في حين هنأ رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، اللاعب حسين الطويل على إنجازه، كأحد ثمار خطط اتحاد المبارزة بالتنسيق مع استراتيجية اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وكأحد لاعبي برنامج النخبة.

وأوضح الصبان أن اللاعب حسين الطويل منذ عام 2020 وهو المنصف الأول في آسيا للناشئين، وأن الاتحاد يواصل العمل على خططه الاستراتيجية ببناء أجيال تحقق الأهداف والإنجازات على المدى البعيد.