كسب الظفرة الإماراتي بثنائية .. الاتفاق ينهي معسكر أبو ظبي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق معسكر أبو ظبي بعد تغلبه على نظيره فريق الظفرة الإماراتي بنتيجة 2 / 1 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء على ملعب الفرسان بأبوظبي.