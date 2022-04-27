كسب الظفرة الإماراتي بثنائية .. الاتفاق ينهي معسكر أبو ظبي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق معسكر أبو ظبي بعد تغلبه على نظيره فريق الظفرة الإماراتي بنتيجة 2 / 1 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء أمس الأربعاء على ملعب الفرسان بأبوظبي.
سجل هدفي الاتفاق حامد الغامدي د 22 ويوسف نياكاتي من ركلة جزاء د 87 يأتي لقاء الظفرة كسادس وديات فارس الدهناء في ختام المعسكر، ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات لباقي منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021 / 22.
وعلى صعيد متصل كرّمت إدارة الاتفاق ممثلة بإداري الفريق محمد العمري مدير فريق الظفرة الكابتن عبد الرحيم جمعة بدرع تذكاري.
من جهة ثانية تغادر بعثة فريق الاتفاق صباح اليوم الخميس عبر مطار أبو ظبي متوجهة إلى الدمام بعد أن أنهى معسكره الخارجي .