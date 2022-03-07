كلاسيكو الاتحاد والهلال: "إيغالو" هداف الدوري يواجه "غروهي" أفضل حارس

تترقب جماهير الكرة السعودية مباراة "الكلاسيكو" بين الهلال والاتحاد، غدًا "الثلاثاء"، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، (مؤجل من الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).