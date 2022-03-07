كلاسيكو الاتحاد والهلال: "إيغالو" هداف الدوري يواجه "غروهي" أفضل حارس

تترقب جماهير الكرة السعودية مباراة "الكلاسيكو" بين الهلال والاتحاد، غدًا "الثلاثاء"، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، (مؤجل من الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).
وستشهد المباراة مشاركة المهاجم النيجيري أوديون إيغالو هداف الدوري الذي انضمّ للهلال في يناير 2022 خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وسبق لإيغالو أن لعب أمام الاتحاد عندما كان في الشباب وهز شباكه.
في الجانب الآخر، يستعد الاتحاد للمواجهة في الكلاسيكو بأفضل حارس مرمى في الدوري، المتألق البرازيلي مارسيلو غروهي، والأخير يُعرف بمهاراته الرائعة في التقاط الكرة.
وخاض غروهي 20 مباراة بالدوري السعودي، ونجح البرازيلي بالخروج من 9 مباريات بشباك نظيفة، وتصدّى غروهي لركلة جزائية واحدة، وبلغت نسبة نجاح تصدياته 76%.