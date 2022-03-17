"كلاسيكو الجولة 25 .. "الهلال" للحفاظ على آمال المنافسة في مواجهة "الأهلي" المنتشي

الأهلي المنتشي بعد فوزه الأخير يدخل المباراة بروح جديدة عقب تغيير مدير فني جديد للفريق خلفًا للمدرب السابق بيسنيك هاسي حيث يسعى إلى استمرار الفوز والابتعاد كثيرًا عن مناطق الخطر.