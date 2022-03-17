"كلاسيكو الجولة 25 .. "الهلال" للحفاظ على آمال المنافسة في مواجهة "الأهلي" المنتشي

تترقب جماهير الكرة السعودية مباراة الكلاسيكو، اليوم الجمعة، مباراة قمة الجولة 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بين الهلال والأهلي.
تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت الرياض حيث تُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
يدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 46 نقطة على أمل الفوز واستمرار مطاردته للاتحاد المتصدر حاليًا بـ 57 نقطة، علمًا بأن للهلال مباراتين مؤجلتين.
الأهلي المنتشي بعد فوزه الأخير يدخل المباراة بروح جديدة عقب تغيير مدير فني جديد للفريق خلفًا للمدرب السابق بيسنيك هاسي حيث يسعى إلى استمرار الفوز والابتعاد كثيرًا عن مناطق الخطر.