"كلاسيكو" الهلال والاتحاد تحت أنظار مدرب الأخضر "رينارد" ومساعديه

وتأتي متابعة "رينارد" لمنافسة دوري المحترفين للاطلاع عن كثب عن الحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريقين قبل إعلانه عن قائمة الأخضر للانضمام للمعسكر المقبل استعدادًا لخوض غمار منافسات الجولتين الأخيرتين من المجموعة الثانية للدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.