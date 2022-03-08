"كلاسيكو" الهلال والاتحاد تحت أنظار مدرب الأخضر "رينارد" ومساعديه

تتواصل متابعة المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "إيرڤي رينارد" ومساعديه للأنشطة الكروية المقامة بالمملكة ولاسيما مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويوجد مدرب الأخضر "رينارد" برفقة مساعديه في ملعب الأمير فيصل بن فهد لمتابعة مباراة الهلال والاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء ، المؤجلة من الجولة 12 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتأتي متابعة "رينارد" لمنافسة دوري المحترفين للاطلاع عن كثب عن الحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريقين قبل إعلانه عن قائمة الأخضر للانضمام للمعسكر المقبل استعدادًا لخوض غمار منافسات الجولتين الأخيرتين من المجموعة الثانية للدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.
وتُقام الجولة التاسعة من منافسات المجموعة 24 مارس الجاري حيث يواجه الأخضر السعودي نظيره الصيني على ملعب الشارقة الإماراتية، في حين يلاقي نظيره الأسترالي في الـ29 من الشهر ذاته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
يُذكر أن المنتخب السعودي بات على بعد خطوة واحدة من بلوغ مونديال 2022, عن قارة آسيا، بعدما تصدر المجموعة الأولى بتصفيات القارة برصيد19 نقطة، مقابل 18 نقطة لليابان و15 لأستراليا و8 لعمان و5 للصين و3 لفيتنام.
ويتأهل صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعتين مباشرة إلى النهائيات فيما يخوض صاحبا المركز الثالث مواجهة الملحق الآسيوي الفاصلة حيث يتأهل الفائز لخوض الملحق العالمي.