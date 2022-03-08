"كلاسيكو" منتظر يجمع الهلال والاتحاد.. تعرف على التشكيلة

لقاء قمة منتظر يجمع فريق الهلال الأول لكرة القدم بشقيقه الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في لقاء مؤجل من الجولة 12 من دوري المحترفين.
يدخل أصحاب الأرض "الهلال" اللقاء بقائمة المدير الفني "دياز" والمكونة من:
عبد الله المعيوف.
سعود عبدالحمد.
جانغ هيون سو.
علي آل بليهي.
ياسر الشهراني.
جوستافو كويلار.
أندري كاريلو.
سلمان الفرج.
موسى ماريغا.
سالم الدوسري.
أوديون إيغالو.
في المقابل جاءت قائمة المدير الفني للاتحاد "كونترا" على النحو التالي:
غروهي.
مدالله العليان.
حمدان الشمراني.
عبد الله الحافظ.
مهند الشنقيطي.
برونو هنريكي.
أندريه فيليبي.
فهد المولد.
رومارينهو.
عبد العزيز البيشي.
هارون كمارا.
الجدير بالذكر أن الاتحاد يتربع على قمة سلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 54 نقطة، ويأتي الهلال رابعًا برصيد 40 نقطة، مع أفضلية مباراتين مؤجلتين أمام الاتفاق والفيحاء للأزرق.