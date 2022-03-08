"كلاسيكو" منتظر يجمع الهلال والاتحاد.. تعرف على التشكيلة

لقاء قمة منتظر يجمع فريق الهلال الأول لكرة القدم بشقيقه الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في لقاء مؤجل من الجولة 12 من دوري المحترفين.