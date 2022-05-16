كلوب والسيناريو الجنوني: لا أتوقع أن يهدر مانشستر سيتي المزيد من النقاط

توقع مدرب ليفربول، يورجن كلوب، أن لا يهدر مانشستر سيتي المزيد من النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد تعادله الأخير ضد وست هام.
ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، علمًا بأن "الريدز" سيخوض مباراة مؤجلة، مساء الثلاثاء، ضد ساوثهامبتون، وحال الفوز بها، سيقلص الفارق إلى نقطة وحيدة قبل جولة على نهاية المسابقة.
وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "لا أعرف متى كانت المرة الأخيرة التي تعثر فيها مانشستر سيتي مرتين متتاليتين خلال أسبوع واحد في البريميرليج".
وأضاف: "في عالم مثالي، يمكن أن يحدث أي شيء، ولذلك، يجب أن نذهب للجولة الأخيرة والفارق نقطة وحيدة".
ويحتاج ليفربول للفوز في المباراتين المقبلتين ضد ساوثهامبتون وولفرهامبتون له مع تعثر مانشستر سيتي ضد أستون فيلا ليخطف لقب البريميرليج في سيناريو سيكون جنونيًا، ولم يحدث إلا قليلاً بتاريخ المسابقة.
وأردف: "يجب أن أتخذ الكثير من القرارات فيما يخص تشكيل مباراة ساوثهامبتون، ستكون هناك مداورة لكننا سنشكل فريقًا لمحاولة الفوز على ساوثهامبتون، هذه هي مهمتنا. 30 دقيقة إضافية ضد تشيلسي في نهائي الكأس أحدثت فرقًا كبيرًا، علينا أن نرى".
وأتم: "لن نتحدث الآن عن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، سيكون الفوز أمرًا هائلاً، لكن ريال مدريد هو أكثر فريق خبرة على هذا الكوكب، لقد فاز بالدوري الإسباني، ومع ذلك، لدينا مباراتان كبيرتان من الآن وحتى ذلك الحين، سنؤجل الحديث عن مدريد".
وقال كلوب عن سر التتويج بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي: "لقد فزنا ببطولتين، هناك سبب واحد فقط لذلك - أنه كان لدينا هذه المجموعة من اللاعبين، وأنهم جميعًا ظلوا على المسار الصحيح. الأجواء التي خلقتها هذه المجموعة استثنائية للغاية. كل شخص له دوره".