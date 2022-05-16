كلوب والسيناريو الجنوني: لا أتوقع أن يهدر مانشستر سيتي المزيد من النقاط

وأتم: "لن نتحدث الآن عن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، سيكون الفوز أمرًا هائلاً، لكن ريال مدريد هو أكثر فريق خبرة على هذا الكوكب، لقد فاز بالدوري الإسباني، ومع ذلك، لدينا مباراتان كبيرتان من الآن وحتى ذلك الحين، سنؤجل الحديث عن مدريد".