"كوايسون" ينتظم في تدريبات الاتفاق الجماعية.. استعداداً للأهلي

قاد المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الكابتن أحمد الحنفوش، مساء اليوم الثلاثاء التدريبات على ملعب رديف النادي خلفاً للمدرب الصربي المقال فلادان ميلويفيتش.

يأتي ذلك استعداداً لمواجهة فارس الدهناء نظيره الأهلي مساء الجمعة المقبل على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وكان التدريب قد شهد انتظام المهاجم السويدي روبن كوايسون في التدريبات الجماعية بعد إنهائه برنامجه اللياقي، فيما اشتمل التدريب على كلمة تحفيزية للمدرب أحمد الحنفوش، بعد ذلك أدى اللاعبون تمارين لياقية وقائية، ثم قسم الحنفوش الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وعلى الصعيد الطبي كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة المدافع الجزائري أيوب عبد اللاوي بخلع في مفصل المرفق والتي تعرض لها في مباراة الاتفاق مع الفتح الماضية، ويحتاج أيوب إلى فترة علاج وتأهيل مدة تتراوح بين الـ4 أسابيع إلى 6 أسابيع.

ومن جانب آخر ودع لاعبو فريق الاتفاق المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش ، حيث أعرب لاعبو الفريق عن شكرهم الجزيل لكل ما قدمه فلادان وأعضاء الجهاز الفني المساعد خلال الفترة الماضية .