كورنيش جدة يشهد انطلاق السباق الرسمي لجائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1

وجاء "سيرجيو بيريز" في صدارة الترتيب، بعدما حقق اللفة الأفضل بزمن قدره 1:28:200 دقيقة، متفوقًا على تشارلز لوكلير سائق فريق فيراري بفارق 0.025 ثانية الذي ضمن مركز الانطلاق الثاني بزمن قدره 1:28:225 دقيقة، أما زميله في الفريق الإسباني كارلوس ساينز فسيكون في المرتبة الثالثة بزمن قدره 1:28:402، كما حجز الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بل المركز الرابع في شبكة الانطلاق بزمن يبلغ 1:28:461؛ فيما جاءت نتائج الجولة التأهيلية على النحو التالي:

5- إستيبان أوكون- فريق ألبين.

6- جورج راسل- فريق مرسيدس.

7- فيرناندو ألونسو- فريق ألبين.

8- فالتيري بوتاس- فريق ألفا روميو.

9- بيير غاسلي- فريق ألفا تاوري.

10- كيفين ماغنوسن- فريق هاس.

11- لاندو نوريس- فريق ماكلارين.

12- دانيال ريكاردو- فريق ماكلارين.

13- غوانيو تشو- فريق ألفا روميو.

14- ميك شوماخر- فريق هاس.

15- لانس سترول- فريق أستون مارتن.

16- لويس هاميلتون- فريق مرسيدس.

17- ألكسندر ألبون- فريق ويليامز.

18- نيكو هلكنبرغ- فريق أستون مارتن.

19- نيكولاس لطيفي- فريق ويليامز.

20- يوكي تسونودا- فريق ألفا تاوري.