كورنيش جدة يشهد انطلاق السباق الرسمي لجائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1

تنطلق بحلبة كورنيش جدة اليوم، منافسات الجولة الثانية من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمشاركة 20 متسابقًا يمثلون 10 فرق.
وقد اختُتمت أمس، الجولة التأهيلية التي تسبق الحدث المرتقب اليوم؛ حيث حجز المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بل، مركز الانطلاق الأول في سباق اليوم.
وجاء "سيرجيو بيريز" في صدارة الترتيب، بعدما حقق اللفة الأفضل بزمن قدره 1:28:200 دقيقة، متفوقًا على تشارلز لوكلير سائق فريق فيراري بفارق 0.025 ثانية الذي ضمن مركز الانطلاق الثاني بزمن قدره 1:28:225 دقيقة، أما زميله في الفريق الإسباني كارلوس ساينز فسيكون في المرتبة الثالثة بزمن قدره 1:28:402، كما حجز الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بل المركز الرابع في شبكة الانطلاق بزمن يبلغ 1:28:461؛ فيما جاءت نتائج الجولة التأهيلية على النحو التالي:
5- إستيبان أوكون- فريق ألبين.
6- جورج راسل- فريق مرسيدس.
7- فيرناندو ألونسو- فريق ألبين.
8- فالتيري بوتاس- فريق ألفا روميو.
9- بيير غاسلي- فريق ألفا تاوري.
10- كيفين ماغنوسن- فريق هاس.
11- لاندو نوريس- فريق ماكلارين.
12- دانيال ريكاردو- فريق ماكلارين.
13- غوانيو تشو- فريق ألفا روميو.
14- ميك شوماخر- فريق هاس.
15- لانس سترول- فريق أستون مارتن.
16- لويس هاميلتون- فريق مرسيدس.
17- ألكسندر ألبون- فريق ويليامز.
18- نيكو هلكنبرغ- فريق أستون مارتن.
19- نيكولاس لطيفي- فريق ويليامز.
20- يوكي تسونودا- فريق ألفا تاوري.
وشهدت التجارب التأهيلية، تعرض الألماني ميك شوماخر سائق فريق هاس الأمريكي لحادث قوي، أسفر عن توقف التجارب بعد رفع العلم الأحمر، واستدعاء السيارة الطبية لنقله إلى المركز الطبي، والاطمئنان على صحته من خلال إجراء العديد من الفحوصات الوقائية.
الجدير بالذكر أن حلبة كورنيش جدة، تُعد أسرع حلبة شوارع على مستوى العالم مع متوسط سرعة يصل إلى 252 كيلومترًا في الساعة؛ فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومترًا في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير.