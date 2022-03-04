كورونا تؤجل مباراة ماينتس وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

وتنص لوائح الدوري الألماني على إمكانية تأجيل مباراة ما إذا كان لدى الفريق أقل من 16 لاعبًا جاهزاً، بينهم على الأقل تسعة لاعبين بعقود احترافية بما في ذلك حارس مرمى.