"كونترا" وحمدالله .. وحارس الفيصلي والبريكان نجوم فبراير

أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن نجاح الروماني كوزمين كونترا مدرب فريق الاتحاد في حصد جائزة أفضل مدرب، والمغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب فريق الاتحاد أفضل لاعب، وحارس مرمى فريق الفيصلي مصطفى ملائكة أفضل حارس، وفراس البريكان لاعب فريق الفتح كأفضل لاعب واعد، وذلك لشهر فبراير، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن الجولات "19 - 20 - 21 - 22".

وكانت الرابطة قد أعلنت مع انطلاق الموسم الجديد استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يتولى الفريق الفني الذي يضم كلًّا من: خالد القروني، تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، ويوسف الغدير، اختيار الفائزين بالجوائز، وذلك وفقًا لعدد من المعايير الفنية والإحصائية المقدمة من شركة "أوبتا" الشريك الإحصائي للرابطة.