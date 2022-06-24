كيف ينجو "الأهلي" من شبح الهبوط.. تعرف على السيناريو

تعيش جماهير وإدارة النادي الأهلي أوقاتًا غاية في الصعوبة بعدما بات الفريق مهددًا بشكل كبير بالهبوط للدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعد خسارته القاسية من الرائد يوم أمس ضمن الجولة 29 وما قبل الأخيرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.