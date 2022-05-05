لأول مرة.. جماهير تعرض لاعبي فريقها للبيع "أون لاين"

وفي المقابل، أصدر عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بيانًا مشتركًا رداً علي قرارات النادي تجاههم، وأعلنوا أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم، ولا تزال الأزمة مستمرة.