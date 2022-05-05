لأول مرة.. جماهير تعرض لاعبي فريقها للبيع "أون لاين"

أعلنت جماهير النادي المصري بمدينة بورسعيد، شمالي مصر، غضبها علي لاعبي الفريق، بسبب تمرد اللاعبين مؤخراً وغيابهم عن التدريبات، وهو ما دفع الجمهور للقيام بأمر غير متوقع.
وحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري، ففي واقعة تعد الأولى من نوعها بعالم الرياضة، قامت بعض جماهير النادي بنشر صور لعدد من اللاعبين عبر موقع للتجارة الإلكترونية أون لاين، معلنين عن رغبتهم في بيع اللاعبين، إظهارًا لحالة الغضب تجاه اللاعبين.
وحسب الموقع، شهدت الساعات القليلة الماضية حالة احتقان داخل النادي البورسعيدي في ظل الخلافات الشديدة بين اللاعبين وإدارة النادي.
وأصدرت إدارة النادي المصري بيانًا أعلنت فيه إيقاف عدد من اللاعبين المتمردين وإحالتهم إلى التحقيق، ووقف صرف مستحقاتهم، لحين صدور قرارات لجنة التحقيق.
وفي المقابل، أصدر عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بيانًا مشتركًا رداً علي قرارات النادي تجاههم، وأعلنوا أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم، ولا تزال الأزمة مستمرة.
وفي ظل حالة الاحتقان، لم يحقق فريق المصري سوي 4 انتصارات فقط خلال الدور الأول بالدوري المصري، وتعادل في 7 مواجهات، وتجرع الفريق لمرارة الهزيمة في 4 لقاءات، كما خرج الفريق من كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد الهزيمة من فريق نهضة بركان المغربي.