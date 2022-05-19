لأول مرة في تاريخ المونديال.. سيدات يحكمن مباريات كأس العالم 2022

وسيشارك حكام المباريات الذين تمّ اختيارهم في عدة ندوات هذا الصيف في أسونسيون ومدريد والدوحة من أجل مراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول مواقف وقعت في مباريات حقيقية، والمشاركة في حصص تدريبية عملية مع اللاعبين، وسيتم تصويرها وإرسالها للموجهين ليتحصل المشاركون فيما بعد على ملاحظاتهم وآرائهم.