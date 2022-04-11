لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بقطع في وتر القدم .. لاعب الهلال "الشهري" إلى فنلندا

يغادر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال "الدولي" صالح الشهري، إلى فنلندا، اليوم الثلاثاء في رحلة علاجية.
وكان الهلال قد أعلن عن مغادرة صالح الشهري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى فنلندا الثلاثاء، لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بقطع في وتر القدم.
وتعرض الشهري إلى الإصابة خلال الفوز على الشارقة الإماراتي 2-1 في دوري أبطال آسيا 2022.
ووفقًا لحساب النادي الرسمي على تويتر، يجري اللاعب فحصًا الأربعاء، تحت إشراف الطبيب لاسي ليمباينن، ويجري في اليوم التالي العملية الجراحية على أن يعود إلى الرياض الأحد المقبل.