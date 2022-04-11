لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بقطع في وتر القدم .. لاعب الهلال "الشهري" إلى فنلندا

ووفقًا لحساب النادي الرسمي على تويتر، يجري اللاعب فحصًا الأربعاء، تحت إشراف الطبيب لاسي ليمباينن، ويجري في اليوم التالي العملية الجراحية على أن يعود إلى الرياض الأحد المقبل.