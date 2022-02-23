لاعبات المنتخب السعودي: فخورات بتخطي أول مباراة دولية بنجاح

عبّرت البندري مبارك عن سعادتها وفخرها لتسجيل أول هدف في مباراة دولية بكرة القدم في تاريخ المنتخب السعودي للسيدات، بعد الفوز على سيشل 2- صفر، الأحد الماضي، في المالديف.

وقالت مبارك في تصريح نقلته وكالة فرانس برس: أنا سعيدة جدًا باختياري ضمن أول قائمة للمنتخب السعودي للسيدات.

وأضافت : "سعادتي لا توصف بأن أكون أول لاعبة تسجل هدفًا في تاريخ الأخضر".

وتابعت : "لا توجد أي كلمات بإمكانها وصف مشاعري في تلك اللحظة، وأتقدم بجزيل الشكر لكل من أسهم في وصولنا إلى هذه المرحلة، ونحن كلاعبات دائمًا وأبدًا سنبذل قصارى جهدنا لتمثيل المنتخب السعودي بأحسن صورة وبالشكل الذي يليق بنا.

من جهة أخرى، قالت اللاعبة تالا الغامدي: تاريخ 10 فبراير 2022 (عندما استُدعيتْ إلى المنتخب) سيظل يومًا عالقًا في ذهني ولن يُمحى من ذاكرتي.

وأردفت بالقول: أن أكون جزءًا من هذا المنتخب، وفي التشكيلة الأساسية، أمرٌ حقًا يدعو للسعادة، لكن هذا ليس إلا مجرد بداية وسنستمر في كتابة تاريخ كرة القدم النسائية السعودية معًا.

وأضافت سارة الدوسري: نحن اليوم كلاعبات كتبنا أسماءنا في سجلات التاريخ للكرة السعودية، وهذا لم يكن ليُتم لولا الله، ثم الدعم الذي تحظى به كرة القدم النسائية بشكلٍ خاص، والرياضة النسائية السعودية بشكلٍ عام.

من جانب آخر أكدت المدربة الألمانية ستاب أن الهدف من المباراتين هو اكتساب الخبرة، وقالت: هدفنا هو أن تكتسب اللاعبات الخبرة اللازمة لخوض المباريات الدولية، بالإضافة إلى أننا نسعى إلى دخولنا بشكلٍ رسمي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وعن الآلية التي اتبعتها لاختيار اللاعبات، أضافت ستاب: منذ سبتمبر الماضي بدأنا البحث عن لاعبات يمكن من خلالهن البدء بمشوار المنتخب السعودي وخوض منافساته الرسمية والدولية، ونسعى من خلال هذا المعسكر إلى خلق التجانس الذي نبحث عنه.

وتابعت: تنظيم أوّل دوري رسمي سعودي من خلال دوري المناطق وثم بطولة المملكة كان له دور كبير في عملية الاختيار، وساعدنا كثيرًا كجهاز فني مع خوض اللاعبات مباريات تنافسية، تسهّل من دورنا خلال هذا المعسكر، ونطمح إلى أن يكون المنتخب على أتم جاهزية عند المشاركة في أول بطولة رسمية.

ويضم فريق عمل ستاب مساعدة المدربة السعودية دنا رجب، بالإضافة إلى مساعدات من سويسرا وسلوفاكيا وألمانيا وأستراليا.

وقالت لمياء بنت إبراهيم بن بهيّان مديرة إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي: باب المنتخب السعودي مفتوح بشكلٍ دائم للجميع، ونحن نعمل على تقييم اللاعبات بشكلٍ مستمر ومتواصل.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن في نوفمبر الماضي عن انطلاق الدوري المحلي بمشاركة 16 فريقاً وتحت إشراف إدارة الكرة النسائية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وفي مباراة ثانية الخميس المقبل ، يلتقي المنتخب السعودي مع المالديف على الملعب الوطني في مالي، وذلك ثاني تجاربه الدولية بمعسكر العاصمة المالديفية.