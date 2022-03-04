لاعبا الاتحاد والقادسية ينضمان إلى جادران بوريتش الكرواتي

أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة، اليوم الجمعة، عن توقيع اللاعبين عبدالله آل جبر وسالم باريان، عقدي احتراف مع نادي جادران بوريتش الكرواتي إلى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التجديد لموسم إضافي.
وقال الحساب الرسمي لبرنامج الابتعاث السعودي عبر موقع "تويتر": "عبدالله آل جبر لاعب جديد لنادي جادران بوريتش بعقد احتراف إلى نهاية الموسم مع خيار التجديد لموسم إضافي".
وأضاف: "سالم باريان لاعب جديد لنادي جادران بوريتش بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم".
يشار أن نادي جادران بوريتش الكرواتي تأسس عام 1947م وينافس حالياً في دوري الدرجة الثالثة الكرواتي.
وبذلك ينضم اللاعبان عبدالله آل جبر وسالم باريان إلى قائمة طويلة من لاعبي البرنامج الذين انضموا إلى العديد من الأندية الأوروبية أمثال فراس الغامدي لنادي ناستيك الإسباني، وأصيل الحربي لنادي بورتيمونينسي البرتغالي، وأسامة المبيريك لنادي ليجيا وارسو البولندي وأصيل عابد لنادي مليلية الإسباني، ومحمد القحطاني ومشاري المشهري إلى نادي أولمبياكوس اليوناني، وريان إداريس لنادي فيسترلو البلجيكي، وباسل الحضيف والمؤيد مني لنادي دينامو زغرب الكرواتي، بندر درويش وعبدالله محبوب لنادي إنتر زابرشيتش، سامر المحيميد ومحمد الرشيدي لنادي سلافيا براغ.
ويسعى برنامج الابتعاث إلى تصدير المواهب السعودية للدوريات الأوروبية بهدف الاستفادة الكاملة ومواصلة الاحتكاك في أعرق الأندية واللاعبين والتي سيعود أثرها على المنتخبات السعودية في المستقبل.