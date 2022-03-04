لاعبا الاتحاد والقادسية ينضمان إلى جادران بوريتش الكرواتي

وبذلك ينضم اللاعبان عبدالله آل جبر وسالم باريان إلى قائمة طويلة من لاعبي البرنامج الذين انضموا إلى العديد من الأندية الأوروبية أمثال فراس الغامدي لنادي ناستيك الإسباني، وأصيل الحربي لنادي بورتيمونينسي البرتغالي، وأسامة المبيريك لنادي ليجيا وارسو البولندي وأصيل عابد لنادي مليلية الإسباني، ومحمد القحطاني ومشاري المشهري إلى نادي أولمبياكوس اليوناني، وريان إداريس لنادي فيسترلو البلجيكي، وباسل الحضيف والمؤيد مني لنادي دينامو زغرب الكرواتي، بندر درويش وعبدالله محبوب لنادي إنتر زابرشيتش، سامر المحيميد ومحمد الرشيدي لنادي سلافيا براغ.