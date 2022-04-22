"لاعبون بلا حدود" يعود في نسخته الثالثة بجوائز يصل مجموعها إلى 10 ملايين دولار

ونجح "لاعبون بلا حدود" منذ انطلاقته عام 2020 في تقديم 20 مليون دولار أمريكي، عاد ريعها لدعم جهود توفير اللقاح ومكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) بالشراكة مع العديد من الجهات الخيرية العالمية مثل "اليونيسف" و"دايركت ريليف" و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين" و"الهيئة الطبية الدولية" مع انضمام "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" هذا العام حيث ستقوم كل جهة من تلك الجهات باختيار القضايا الإنسانية التي سيتم دعمها من خلال تبرعات الفرق المشاركة في منافسات النخبة.