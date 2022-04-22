"لاعبون بلا حدود" يعود في نسخته الثالثة بجوائز يصل مجموعها إلى 10 ملايين دولار

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أمس عن إقامة النسخة الثالثة من "لاعبون بلا حدود" الحدث الخيري الأكبر في مجال الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، وذلك في الفترة من 28 إبريل - 7 يونيو 2022، وبمجموع جوائز خيرية يصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي يتم منحها بالكامل لدعم جهود الجهات الخيرية في الإغاثة والأعمال الإنسانية.
وبالتعاون مع الشركة الرائدة في مجال الرياضات الإلكترونية ESL، تعود نسخة هذا العام من لاعبون بلا حدود بمزيد من المفاجآت، حيث ستشهد منافسات النخبة، مشاركة أبرز اللاعبين المحترفين والعالميين في بطولات مختلفة لألعاب شهيرة ومن ضمنها: Fortnite و Dota 2 و Rocket League.
وستكون تلك البطولات تأهيلية لدخول منافسات النسخة الأولى من البطولة الأكبر للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، بمجموع جوائز يتجاوز 15 مليون دولار أمريكي، حيث تقام بحضور الفرق واللاعبين والجماهير في صيف عام 2022 بمدينة الرياض.
وبالإضافة إلى منافسات النخبة، سيتم فتح باب التسجيل لعشّاق ومحبي الألعاب الإلكترونية من جميع أنحاء العالم حيث سيكونون على موعد مع المتعة والتشويق في "منافسات البطولات المجتمعية" المليئة بالإثارة والتحدّي على مدار 7 أسابيع وبجوائز يصل مجموعها إلى 2 مليون دولار أمريكي.
وعلّق الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، بهذه المناسبة قائلاً: "بعد نجاح النسختين الماضيتين من لاعبون بلا حدود، رفعنا سقف الطموحات في النسخة الثالثة التي ستكون أكبر وأفضل بمشيئة الله. ومرة أخرى سيكون العمل الخيري هو أساس الحدث العالمي مع استمرارنا في رحلتنا لإلهام مجتمع الرياضات الإلكترونية حول العالم وتوحيد جهوده في دعم الأعمال الإنسانية".
وأضاف: "تمكنت المملكة من تقديم أكبر حدث خيري في الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم من خلال لاعبون بلا حدود، واستمتع المشاركون والشركاء بهذه التجربة واستفادوا من الفرص العديدة التي تقدمها. وسوف نستمر في العمل سوياً لاستخدام هذه المنصة العالمية في العمل الخيري".
ونجح "لاعبون بلا حدود" منذ انطلاقته عام 2020 في تقديم 20 مليون دولار أمريكي، عاد ريعها لدعم جهود توفير اللقاح ومكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) بالشراكة مع العديد من الجهات الخيرية العالمية مثل "اليونيسف" و"دايركت ريليف" و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين" و"الهيئة الطبية الدولية" مع انضمام "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" هذا العام حيث ستقوم كل جهة من تلك الجهات باختيار القضايا الإنسانية التي سيتم دعمها من خلال تبرعات الفرق المشاركة في منافسات النخبة.
وسيتم خلال هذه النسخة إطلاق أكاديمية الرياضات الإلكترونية السعودية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي ستقدم دورات مجانية متنوعة تستهدف الراغبين في بناء مسيرتهم المهنية في مجال الرياضات الإلكترونية.