لاعبو أخضر السلة الشاب ينتظمون بمعسكر القاهرة استعدادًا للعربية والخليجية

انتظم لاعبو المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة بمعسكرهم الخارجي في العاصمة المصرية القاهرة؛ استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للشباب، والتي ستنطلق خلال الفترة من ١٤ إلى ٢١ يوليو في القاهرة، ومن ثم المشاركة في البطولة الخليجية تحت ١٨ سنة، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من ٢٩ يوليو إلى ٦ أغسطس.
ويرأس بعثة المنتخب الأستاذ حمود المالكي والإداري سعود الخالدي، فيما يشرف فنيًا على المنتخب المدرب تانير جوناي ومساعداه سلمان الثواب ورأفت مكي ومدرب الإعداد البدني عبدالله حجازي.
وتم اختيار ١٧ لاعبًا وهم: عبدالرحمن بن محفوظ - سالم البرير - محمد الخاطر - حسن درويش - رضا المعيني - أمجد الأحمد - كمال الهاشم - روح عيسى - مهدي الزريقي - مؤمل إقبال - سيف مجرشي - سلطان العريعر - نواف الشمري - يزن هوساوي - محمد هوساوي - زكي دغريري - عباس هوساوي.
من جهته، أوضح المشرف على المنتخب الأستاذ حمود المالكي أن المنتخب يسعى إلى تقديم أفضل مستوياته والمنافسة على البطولة وإعداد لاعبين للمستقبل، لافتًا إلى أن منتخب الشباب يضم عناصر شابة ومميزة، وبإذن الله نواة للمنتخب الأول بالقريب، والبطولة بمثابة استعداد للمنتخب قبل المشاركة في البطولة الخليجية في الإمارات، والمؤهلة لنهائيات البطولة الآسيوية.
وثمّن "المالكي" الدعم الكبير من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والاهتمام والمتابعة المستمرة من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة لهذا المنتخب، وتوفير جميع الاحتياجات للظهور بمستوى جيد يعكس تطور كرة السلة السعودية إن شاء الله.