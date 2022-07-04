لاعبو أخضر السلة الشاب ينتظمون بمعسكر القاهرة استعدادًا للعربية والخليجية

من جهته، أوضح المشرف على المنتخب الأستاذ حمود المالكي أن المنتخب يسعى إلى تقديم أفضل مستوياته والمنافسة على البطولة وإعداد لاعبين للمستقبل، لافتًا إلى أن منتخب الشباب يضم عناصر شابة ومميزة، وبإذن الله نواة للمنتخب الأول بالقريب، والبطولة بمثابة استعداد للمنتخب قبل المشاركة في البطولة الخليجية في الإمارات، والمؤهلة لنهائيات البطولة الآسيوية.