لاعبو أكاديمية مهد يواصلون تدريباتهم في معسكر إسبانيا

واصل لاعبو أكاديمية مهد مواليد 2008 و2009، اليوم الجمعة تدريباتهم اليومية في معسكرهم الخارجي في إسبانيا، والذي انطلق أول أمس، ويستمر حتى الرابع من يونيو القادم.
ويهدف المعسكر لتطوير مواهب الأكاديمية من خلال خوض المباريات الودية والدورات التدريبية المكثفة.
وكانت أكاديمية مهد الرياضية أطلقت في أكتوبر الماضي الجيل الأول لكرة القدم من مواليد 2008، حيث تم اختيار 45 لاعباً بعد تنظيم عدد من دورات تجارب الأداء في مدينة الرياض لمدة 7 أسابيع.
ويعتبر اللاعبون الذين تم اختيارهم هم النخبة وباكورة أجيال أكاديمية مهد وسيمثلون مهد في السنوات القادمة، بعد أن تم مراعاة العنصر الفني والبدني والذهني لهم وبناء خصائص مختلفة فيهم مثل روح الفريق والمحفزات والشخصية.