لاعبو أكاديمية مهد يواصلون تدريباتهم في معسكر إسبانيا

واصل لاعبو أكاديمية مهد مواليد 2008 و2009، اليوم الجمعة تدريباتهم اليومية في معسكرهم الخارجي في إسبانيا، والذي انطلق أول أمس، ويستمر حتى الرابع من يونيو القادم.