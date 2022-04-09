لاعبو الأندية السعودية يسيطرون على التشكيلة المثالية

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، عن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2022 والمؤلفة من 11 لاعبًا؛ حيث حصلت الأندية السعودية على الحصة الأكبر بـ5 لاعبين؛ 3 منهم يمثلون فريق الشباب، فيما خلت التشكيلة من أي لاعب من فريق الهلال حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.