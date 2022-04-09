لاعبو الأندية السعودية يسيطرون على التشكيلة المثالية

حظي لاعبو الأندية السعودية المشاركة بدوري المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022، لمنطقة الغرب، بنصيب الأسد من التشكيلة المثالية للجولة الأولى، التي تستضيف المملكة مجموعاتها الخمس.
وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، عن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2022 والمؤلفة من 11 لاعبًا؛ حيث حصلت الأندية السعودية على الحصة الأكبر بـ5 لاعبين؛ 3 منهم يمثلون فريق الشباب، فيما خلت التشكيلة من أي لاعب من فريق الهلال حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: مشعل برشم "السد القطري".
الدفاع: فواز الصقور "الشباب السعودي"، عمربيك ايشمورودوف "ناساف الأوزبكي"، حسان تمبكتي "الشباب السعودي"، ضرغام إسماعيل "القوة الجوية العراقي".
خط الوسط: هشام فايق "الفيصلي السعودي"، ايفر بانيغا "الشباب السعودي"، زايد العامري "الجزيرة الإماراتي"، إدميلسون جونيور "الدحيل القطري".
خط الهجوم: لياندر تاوامبا "التعاون السعودي"، شهريار موغانلو "سيباهان الإيراني".