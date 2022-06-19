لاعب الأخضر "أيمن يحيى" يفوز بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا

فاز لاعب المنتخب السعودي الأولمبي أيمن يحيى بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، بعدما قاد منتخب بلاده إلى التتويج باللقب عقب فوزه على أوزبكستان 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الأحد على ملعب بونيودكور في طشقند.