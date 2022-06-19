لاعب الأخضر "أيمن يحيى" يفوز بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا

فاز لاعب المنتخب السعودي الأولمبي أيمن يحيى بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، بعدما قاد منتخب بلاده إلى التتويج باللقب عقب فوزه على أوزبكستان 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت يوم الأحد على ملعب بونيودكور في طشقند.
وقدم يحيى مستويات مميزة خلال البطولة، بعدما سجل ثلاثة أهداف للمنتخب السعودي خلال البطولة، إلى جانب الأدوار المهمة التي كان يقوم بها في وسط الملعب والأطراف.
وسجل يحيى هدفاً للسعودية في المباراة الأولى أمام طاجيكستان التي فاز بها الفريق 5-0، ثم سجل هدفاً في المباراة الثالثة بالدور الأول أمام الإمارات والتي انتهت بفوز السعودية 2-0.
وعاد اللاعب السعودي ليسجل الهدف الثاني في مواجهة الدور قبل النهائي أمام اليابان، والتي انتهت بفوز السعودية 2-0.
من جهة أخرى حصل حارس مرمى السعودية نواف العقيدي على جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، بعدما قدم عروضاً مميزة وحافظ على نظافة شباكه في جميع المباريات الست بالبطولة.
- البطل: السعودية
- الوصيف: أوزبكستان
- أفضل لاعب: أيمن يحيى (السعودية)
- الهداف: تشو يونغ-ووك (كوريا الجنوبية)
- أفضل حارس مرمى: نواف العقيدي (السعودية)
- جائزة اللعب النظيف: السعودية.