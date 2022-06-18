لاعب الأخضر الأولمبي "العيسى": هذا الثنائي زاد من تكامل فريقنا.. ونعد بتحقيق الكأس

قال حسين العيسى، لاعب المنتخب السعودي الأولمبي (تحت 23 عامًا)، إن انضمام الثنائي فراس البريكان وحسان تمبكتي إلى صفوف الفريق في الأدوار الإقصائية زاد من تكامل الفريق خلال بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
جاء ذلك في تصريحات للاعب قبيل المباراة النهائية أمام أوزبكستان غدًا الأحد على ملعب بونيودكور في طشقند.
وتابع العيسى: أبارك للفريقين بلوغ النهائي بعد رحلة طويلة وصعبة. أنا سعيد للعب في النهائي، ونأمل أن نكون على قدر المسؤولية؛ ونتمكن من الفوز بلقب البطولة.
وأوضح حول الحضور الجماهيري المرتقب لمساندة أصحاب الأرض: "نحن معتادون في السعودية على الحضور الجماهيري الكبير والضغط، ونحن مستعدون للعب في هذه الأجواء".
وأضاف العيسى: فريقنا يمتاز بالتكامل، وأي لاعب في الفريق قادر على التسجيل، وهذا أمر جيد؛ وبالتالي في أي وقت يوجد لدينا حلول، ويمكن لمهاجم أو مدافع أن يقوم بإيجاد الحل من أجل الوصول للمرمى.
واستكمل: فريقنا متكامل من بداية البطولة، ولكن انضمام فراس البريكان وحسان تمبكتي زادنا قوة؛ إذ إن كليهما يمتلك خبرة اللعب مع المنتخب الأول، ونأمل أن يظهر ذلك في المباراة النهائية.
واختتم العيسى: الآن كل تركيزنا هو الفوز بلقب البطولة، ولا نفكر بأي شيء آخر؛ إذ إن نجاحنا هنا سيكون له تأثير كبير على مسيرتنا نحن اللاعبين، إلى جانب إسعاد كل من يساندنا في السعودية.