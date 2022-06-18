لاعب الأخضر الأولمبي "العيسى": هذا الثنائي زاد من تكامل فريقنا.. ونعد بتحقيق الكأس

واختتم العيسى: الآن كل تركيزنا هو الفوز بلقب البطولة، ولا نفكر بأي شيء آخر؛ إذ إن نجاحنا هنا سيكون له تأثير كبير على مسيرتنا نحن اللاعبين، إلى جانب إسعاد كل من يساندنا في السعودية.