لاعب الأخضر الأولمبي حمد اليامي بثقة: نحن جاهزون لمواجهة أستراليا

أكد حمد اليامي، لاعب المنتخب السعودي الأولمبي، قوة المجموعة في تشكيلة الفريق، وذلك قبيل المواجهة مع أستراليا يوم الأربعاء على ملعب باختاكور في طشقند، في الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
وتلعب في المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي يوم الأربعاء أيضًا أوزبكستان المضيفة مع اليابان على الملعب نفسه.
وتُقام المباراة النهائية يوم الأحد 19 يونيو الجاري، على أن تقام يوم السبت مباراة تحديد المركزَيْن الثالث والرابع.
وقال اليامي الذي سجَّل هدفًا رائعًا بالكعب خلال المباراة الأولى أمام طاجيكستان: "منتخب أستراليا نجح في التأهل إلى الدور قبل النهائي؛ وهذا يؤكد أنهم فريق جيد وقوي. ونحن جاهزون لمواجهتهم".
وأضاف: "المجموعة لدينا تشكل فريقًا قويًّا، وانضمام فارس البريكان وحسان تمبكتي يشكل إضافة لنا؛ لأنهما لاعبان جيدان، ويمتلكان خبرة كبيرة".
وكشف حول نجاح منتخب السعودية في المحافظة على نظافة شباكه في المباريات السابقة: "الجهاز الفني يعمل دائمًا على ضمان تأمين الجانب الدفاعي. ونأمل أن نواصل التميز في هذا الجانب خلال مباراة الغد".