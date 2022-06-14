لاعب الأخضر الأولمبي حمد اليامي بثقة: نحن جاهزون لمواجهة أستراليا

أكد حمد اليامي، لاعب المنتخب السعودي الأولمبي، قوة المجموعة في تشكيلة الفريق، وذلك قبيل المواجهة مع أستراليا يوم الأربعاء على ملعب باختاكور في طشقند، في الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.