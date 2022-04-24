لاعب الأخضر "الناشري" يتوج ببرونزية الدوري الممتاز للاتحاد الدولي للكاراتيه

وفي منافسات وزن تحت 67 كجم ، شارك فهد الخثعمي وخرج من الدور الأول، وشارك في منافسات وزن تحت 75 كجم سلطان الزهراني وخرج بعد تأهله إلى دور الثمانية، وشارك في وزن فوق 84 كجم طارق حامدي الذي خرج بعد تأهله إلى دور الثمانية.