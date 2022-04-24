لاعب الأخضر "الناشري" يتوج ببرونزية الدوري الممتاز للاتحاد الدولي للكاراتيه

توج لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه فرج الناشري بالميدالية البرونزية لبطولة الدوري الممتاز للاتحاد الدولي للكاراتيه لمنافسات القتال وزن تحت 84 كجم.
وبذلك يكون قد اختتم المنتخب السعودي للكاراتيه اليوم مشاركته في الدوري الممتاز للاتحاد الدولي للكاراتيه المُقام في البرتغال.
ومثل الأخضر في البطولة 4 لاعبين من المصنفين ضمن الـ100 على مستوى العالم بمنافسات القتال، وهم: طارق حامدي، وفهد الخثعمي، فرج الناشري، وسلطان الزهراني، تحت إشراف المدرب الكابتن منير فقير.
وفي منافسات وزن تحت 67 كجم ، شارك فهد الخثعمي وخرج من الدور الأول، وشارك في منافسات وزن تحت 75 كجم سلطان الزهراني وخرج بعد تأهله إلى دور الثمانية، وشارك في وزن فوق 84 كجم طارق حامدي الذي خرج بعد تأهله إلى دور الثمانية.