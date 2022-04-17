لاعب الأخضر والهلال سالم الدوسري يشكر "أجويرو" على الإشادة

وأبدى أجويرو إعجابه خلال الفيديو بمستوى لاعب الهلال، حيث قال: "رقم 10 يلعب جيدًا، جودته عالية، يمتلك قدرات رائعة، وسيكون مصدر خطورة على الأرجنتين في كأس العالم 2022.. اللاعب اسمه سالم الدوسري".