لاعب الأخضر والهلال سالم الدوسري يشكر "أجويرو" على الإشادة

وجّه نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سالم الدوسري، الشكر للأرجنتيني سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، بعدما أشاد بمستوى وطريقة لعب "الدوسري".
ونشر نجم الأخضر صورة له، أمام كأس النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، وهو يحمل جائزة أفضل لاعب بالبطولة، مع صورة أخرى لنجم مانشستر سيتي السابق.
وكتب الدوسري، عبر حسابه على "سناب شات": "شكرًا لما سمعته من إشادة من نجم كبير.. وبإذن الله ما زال للمجد والبطولات والذهب بقية".
وكان "أجويرو" قد نشر فيديو خلال الساعات القليلة الماضية، عبر حسابه الشخصي على موقع "تيك توك"، حلل فيه أداء المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وأبدى أجويرو إعجابه خلال الفيديو بمستوى لاعب الهلال، حيث قال: "رقم 10 يلعب جيدًا، جودته عالية، يمتلك قدرات رائعة، وسيكون مصدر خطورة على الأرجنتين في كأس العالم 2022.. اللاعب اسمه سالم الدوسري".
ويشارك المنتخب السعودي في كأس العالم بقطر 2022 للمرة السادسة في تاريخه، ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب؛ الأرجنتين وبولندا والمكسيك.
وستكون أولى مباريات الأخضر في مونديال 2022 ضد الأرجنتين.