لاعب الاتحاد "حمدالله" يسطر اسمه بحروف من ذهب

سطر مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، المغربي عبد الرزاق حمدالله اسمه بحروف من ذهب في تاريخ "ديربي جدة" بعدما نجح في تسجيل أول "هاتريك" في لقاءات الاتحاد وجاره الأهلي في دوري المحترفين.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن عبد الرزاق حمدالله بات أول لاعب يسجل "هاتريك" في تاريخ ديربي جدة بدوري المحترفين.

وبفضل هذه الثلاثية التي ولجت مرمى الأهلي ضمن "ديربي جدة" والذي أقيم مساء السبت لحساب منافسات الجولة 22 من دوري المحترفين يكون صائد الشباك قد وصل لمساهمته بـ100 هدف في المسابقة حيث سجل (85 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة) خلال 80 مباراة.

وأصبح حمدالله أول لاعب اتحادي يسجل ثنائية في ديربي جدة بدوري المحترفين، كما أصبح ثاني لاعب مغربي يسجل في ديربي جدة بدوري المحترفين بعد هشام أبوشروان 2008.

وبهذا "الهاتريك" يكون عبد الرزاق حمدالله قد أسهم في إحراز 9 أهداف في أول 6 مباريات له مع الاتحاد في دوري المحترفين.