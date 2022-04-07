لاعب الفيصلي الأسترالي "بويل": الدوري السعودي قوي.. وسالم الدوسري يعجبني

كان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، بداية واعدة في السعودية؛ حيث سجل ثلاث مرات في أول ثماني مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين؛ مما ساعد فريقه على الصعود إلى منتصف جدول ترتيب الدوري، بعد أن كان يكافح سابقًا في معركة تفادي الهبوط. وسيكون التحدي التالي أمامه هو مساعدة النادي على تسجيل نقاطه وأهدافه الأولى على الإطلاق على المستوى القاري.