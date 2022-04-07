لاعب الفيصلي الأسترالي "بويل": الدوري السعودي قوي.. وسالم الدوسري يعجبني

يأمل مهاجم فريق الفيصلي الأول لكرة القدم الأسترالي مارتن بويل، تسجيل مشاركة تاريخية مع الفريق الذي يسجل الحضور الأول في دوري أبطال آسيا.
وقضى اللاعب الأسترالي كامل مسيرته الكروية في الدوري الاسكتلندي الممتاز، وصنع لنفسه اسمًا في هيبرنيان قبل انتقاله في يناير 2021 إلى نادي الفيصلي السعودي.
كان اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، بداية واعدة في السعودية؛ حيث سجل ثلاث مرات في أول ثماني مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين؛ مما ساعد فريقه على الصعود إلى منتصف جدول ترتيب الدوري، بعد أن كان يكافح سابقًا في معركة تفادي الهبوط. وسيكون التحدي التالي أمامه هو مساعدة النادي على تسجيل نقاطه وأهدافه الأولى على الإطلاق على المستوى القاري.
مهارات اللاعب السعودي
وقال "مارتن" في مقابلة مع الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: أنا سعيد فعلًا للمساهمات التي قمت بها حتى الآن مع الفريق.
وأضاف: تسجيل وصناعة الأهداف في المباراة الأولى ساعدني على الاستقرار وأزال الضغط عني مباشرة، الفترة الانتقالية كانت مختلفة عما اعتدت عليه من قبلُ من خلال اختلاف الطقس ومواعيد التدريب؛ ولكن اللاعبين رحّبوا بي وساعدوني على جعل الأمور أسهل، وأنا أستمتع بفصل جديد في مسيرتي، وكذلك أيضًا من خلال اللعب مع منتخب أستراليا.
وأوضح: كنت أعرف بعض الشيء عن طبيعة اللعب هنا؛ حيث لديّ عدد من الزملاء الذين لعبوا في الدوري السعودي من قبل، وقد أعطوني معلومات ساعدتني على التأقلم.
وكشف: الدوري السعودي والدوري الاسكتلندي متشابهان نوعًا ما من ناحية قوة المنافسة العالية.. في الدوري السعودي يمكن للاعب الاحتفاظ بالكرة لوقت أطول؛ حيث إن الضغط مختلف هنا، وقد لاحظت وجود العديد من اللاعبين المهاريين في السعودية، الذين من الصعب الدفاع ضدهم عندما يحصلون على الكرة.
ابتعدنا عن منطقة الخطر
وأردف لاعب الفيصلي: كنا في وضع سيئ في الدوري عند وصولي، ولكن أعتقد أن النتائج الأخيرة كانت ممتازة؛ حيث ابتعدنا 4 نقاط عن خطر الهبوط، وقد غيّرت النتائج وضعنا في الدوري قبل فترة التوقف الدولي، وأنا سعيد للمساهمة بذلك؛ لكن لا يزال أمامنا خمس مباريات مهمة للغاية في الدوري، ويجب أن نكون جاهزين للتحدي.
وتابع: الآن يمكن أن نركز بشكل كامل على المنافسة في دوري أبطال آسيا؛ حيث نشعر أن لدينا فرصة جيدة لعمل شيء جيد، أنا متشوق لانطلاق المنافسة حيث إن هذه بطولة كبيرة بالنسبة لي وللنادي.
وتابع: هذه البطولة تعني الكثير من خلال مشاركتنا فيها للمرة الأولى، ونأمل أن نقوم بعمل رائع، وأن نجعل جميع مشجعي النادي يشعرون بالفخر.. على صعيد طموحاتنا أنا أريد التسجيل وصناعة الأهداف ومساعدة الفريق بأكبر قدر ممكن.
متشوقون لخوض التحدي
وتحدث مارتن بويل عن النجوم المميزين في الدوري السعودي مثل إيفر بانيغا، وسالم الدوسري، وأوديون إيغالو، وماتيوس بيريرا، وغيرهم؛ حيث قال: لم ألعب ضد هؤلاء النجوم بعد، ولكنهم نجوم على مستوى عالمي.
وأضاف: لا شك أن هؤلاء اللاعبون يُعتبرون مصدر للخطر، وأنا متشوق للعب ضدهم في الدوري، وقد أعجبني بالتحديد سالم الدوسري؛ حيث يقدم الكثير في المباريات التي أتابعها، وقد لعبنا ضد بعض في مباراة السعودية وأستراليا، وكان لاعبًا مميزًا ومصدر خطورة مستمرة.
وختم: سوف نشارك الآن في بطولة كبيرة ذات مستوى عالمي، وسوف نلعب ضد أسماء كبيرة، ونحن متشوقون لخوض التحدي ومواجهة هذه الأسماء.
ويلعب الفيصلي في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه كلًّا من السد القطري والوحدات الأردني وناساف الأوزبكي.