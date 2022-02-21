لاعب النصر "أبوبكر" : الهلال فريق كبير ولا يحتاج إلى ركلة جزاء غير صحيحة

قال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "الكاميروني" فينسنت أبوبكر، إن ركلة الجزاء التي حصل عليها الهلال غير صحيحة.

وجاء تصريح "أبو بكر" بعد خروج فريقه من بطولة كأس الملك من دور ربع النهائي بعد الخسارة أمام الهلال 1 / 2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب "مرسول بارك".

وتابع :"استغربت من حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء للهلال غير صحيحة، كما أن الهلال فريق كبير ولا يحتاج إلى ذلك ، والحقيقة أن الحكم يحتسب خطأ لأي احتكاك".

واختتم لاعب النصر أبوبكر تصريحه بالقول: "ممكن أن ينتصر الخصم علينا ولكن ليس بهذه الطريقة".