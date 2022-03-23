لاعب الهلال السابق الفرنسي "قوميز" يساند الأخضر قبل مواجهة الصين الحاسمة

وسيكون بإمكان "الأخضر" حسم بطاقة التأهل إذا ما حقق الفوز في المباراة أمام الصين غدًا الخميس، وكذلك حتى لو أخفق في تحقيق الفوز في هذه المباراة فإن خسارة أستراليا أمام اليابان باليوم ذاته ستمنحه حسم التأهل، قبل خوض مواجهة الجولة الأخيرة أمام أستراليا في جدة.