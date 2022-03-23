لاعب الهلال السابق الفرنسي "قوميز" يساند الأخضر قبل مواجهة الصين الحاسمة

أعلن الفرنسي قوميز، مهاجم الهلال السابق ولاعب غلطة سراي التركي حاليًا، مساندته للاعبي منتخب السعودية قبل مواجهة الصين، ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لمونديال2022.
ونشر قوميز، مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" وأرفقه بكلمات كتبها باللغة العربية قال فيها : "أتمنى أنا وإخواني الشعب السعودي فوز المنتخب .. لازم نشوفكم في كأس العالم إن شاء الله".
ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 18 نقطة لليابان و15 لأستراليا و8 لعمان و5 للصين، و3 لفيتنام.
وسيكون بإمكان "الأخضر" حسم بطاقة التأهل إذا ما حقق الفوز في المباراة أمام الصين غدًا الخميس، وكذلك حتى لو أخفق في تحقيق الفوز في هذه المباراة فإن خسارة أستراليا أمام اليابان باليوم ذاته ستمنحه حسم التأهل، قبل خوض مواجهة الجولة الأخيرة أمام أستراليا في جدة.