لاعب الهلال "ديلغادو " نجم جديد .. في التشكيلة المثالية

وضمت التشكيلة أيضًا كلاً من عبدالعالي المحمدي حارس أبها، وفي الدفاع سلطان الغنام وعلي لاجامي ثنائي النصر، رفقة فاروق شافعي لاعب ضمك، وفي المنتصف محمد الكويكبي لاعب الاتفاق، ونواف العابد لاعب الشباب، ونعيم سليتي لاعب الاتفاق، ومختار علي لاعب الطائي، وفي الهجوم روبن كوايسن لاعب الاتفاق.