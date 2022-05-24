لاعب الهلال "ديلغادو " نجم جديد .. في التشكيلة المثالية

ضمت التشكيلة المثالية للجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لاعب الهلال البرازيلي "ديلغادو" بعد حضوره الإيجابي في قمة "الكلاسيكو"، أمس الاثنين، أمام الاتحاد، وانتهى اللقاء هلاليًا 3 / 1، وفقًا لإحصاءات موقع "سوفا سكور".
وأعلن موقع «سوفا سكور» العالمي، الثلاثاء، تشكيلته المثالية للجولة 27 من دوري المحترفين، التي ضمت ميشيل ديلغادو وسالم الدوسري ثنائي الهلال، بعد تسجيلهما أهداف الهلال في الكلاسيكو ضد الاتحاد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.
وضمت التشكيلة أيضًا كلاً من عبدالعالي المحمدي حارس أبها، وفي الدفاع سلطان الغنام وعلي لاجامي ثنائي النصر، رفقة فاروق شافعي لاعب ضمك، وفي المنتصف محمد الكويكبي لاعب الاتفاق، ونواف العابد لاعب الشباب، ونعيم سليتي لاعب الاتفاق، ومختار علي لاعب الطائي، وفي الهجوم روبن كوايسن لاعب الاتفاق.
يُذكر أن نعيم سليتي حصل على التقييم الأعلى في الجولة بـ8.9.