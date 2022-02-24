لاعب عالمي شهير لـ"بوتين": أيها المخلوق أتمنى لك أن تموت بأشد معاناة

استنكر الأوكراني أولكسندر زينتشنكو، مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الحرب الروسية على بلاده.

وغرّد زينتشنكو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بشأن الحرب الروسية، موجهاً حديثه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "أتمنى أن تموت بأشد معاناة مع المرض، أيها المخلوق".

وواصل: "لا أستطيع التراجع، العالم المتحضر يشعر بالتعاطف مع بلادي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أعلن في وقت سابق إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس الأوكراني المحاذي للحدود الروسي، مؤكدًا أن موسكو لن تقبل بالتهديدات الآتية من أوكرانيا.

لكن مسار الأحداث يظهر أن العملية العسكرية يتجاوز هذه المنطقة؛ إذ أمطرت روسيا بالصواريخ مناطق واسعة داخل أوكرانيا، بما فيها العاصمة كييف.

وتحدثت أوكرانيا عن إنزال عن طريق البحر في مدينتي أوديسا وماريوبول في الجنوب، وهي مناطق بعيدة عن دونباس، الذي يتكون من منطقتي دونيتسك ولوهانسك، وفق "رويترز".

وذكر حرس الحدود الأوكراني في بيان أن بلده تتعرض لهجوم مدفعي على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا.

وذكر أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار، بحسب "فرانس برس".