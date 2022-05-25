لبحث سبل التعاون بين الاتحادين.. "المسحل" يلتقي برئيس الاتحاد الهولندي

التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، مع نظيره الهولندى جست سبي، وذلك في مقر الاتحاد الهولندي لكرة القدم.
وتم خلال اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الاتحادين وبالتحديد في مجال تطوير الفئات السنية والكرة النسائية والحلول التكنولوجية المرتبطة بكرة القدم الحديثة، كما تمت مناقشة مجموعة من الفرص المستقبلية للتعاون بين الاتحادين.
وحضر الاجتماع الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، والمدير الفني للاتحاد السعودي الفرنسي ناصر لاركيت، ومستشار الاتحاد السعودي هشام العمراني.
يذكر أن اللقاء يندرج ضمن ركيزة تعزيز العلاقات الدولية التي تعتبر إحدى الركائز السبع لاستراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أطلقها الاتحاد السعودي لكرة القدم في سبتمبر الماضي.