لبحث سبل التعاون بين الاتحادين.. "المسحل" يلتقي برئيس الاتحاد الهولندي

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الاتحادين وبالتحديد في مجال تطوير الفئات السنية والكرة النسائية والحلول التكنولوجية المرتبطة بكرة القدم الحديثة، كما تمت مناقشة مجموعة من الفرص المستقبلية للتعاون بين الاتحادين.