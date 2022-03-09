لجنة الانضباط ترفض 3 شكاوى هلالية ضد النصر .. تعرف عليها

في قرارات قابلة للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق، رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، 3 شكاوى من نادي الهلال ضد آندرسون تاليسكا وفنسنت أبوبكر ونادي النصر خلال مواجهة الديربي في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتم رفض الشكوى المقدمة ضد آندرسون تاليسكا بسبب قيام اللاعب بالاحتفال بطريقة استفزازية لمحاولة إثارة جمهور نادي الهلال، وذلك في المباراة، رفض الشكوى المقدمة ضد فنسنت أبوبكر بسبب قيام اللاعب بحركة غير لائقة تجاه جمهور نادي الهلال، كما رفضت شكوى الهلال ضد نادي النصر بسبب قيام نادي النصر بفعالية قبل المباراة تضمنت محاولة استفزاز جمهور نادي الهلال.