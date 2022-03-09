لجنة الانضباط ترفض 3 شكاوى هلالية ضد النصر .. تعرف عليها

في قرارات قابلة للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق، رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، 3 شكاوى من نادي الهلال ضد آندرسون تاليسكا وفنسنت أبوبكر ونادي النصر خلال مواجهة الديربي في كأس خادم الحرمين الشريفين.