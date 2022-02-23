لجنة الانضباط والأخلاق: إيقاف "العمري" مباراتين وغرامة مالية على رئيس نادٍ.. تعرف على بقية التفاصيل

أقرّت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم السعودي، اليوم الأربعاء، عدة قرارات انضباطية نهائية وغير قابلة للاستئناف، بشأن عدة مخالفات ارتكبها إداريون ولاعبون خلال الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العقوبات:

فرض غرامة مالية على رئيس نادي الحزم سلمان المالك، بمبلغ 20 ألف ريال؛ بسبب ما اعتبرته اللجنة إساءة إعلامية لأحد مسؤولي مباراة فريقه أمام الفتح.

وألزمت اللجنة لاعب التعاون حسن العمري بسداد غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال؛ لقيامه بسلوك مشين في مباراة فريقه أمام الاتحاد بالجولة 21 من الدوري، فضلًا عن إيقافه مباراتين؛ لحصوله على بطاقة حمراء، بما فيها مباراة الإيقاف التلقائي بسبب الطرد.

وعاقبت الانضباط لاعب الحزم عبدالله الشمري بغرامة 10 آلاف ريال، غير مباراة الإيقاف التلقائي؛ لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام الفتح بسبب اللعب العنيف، وهي نفس العقوبة التي وقّعتها على لاعب الفتح نواف بوشل؛ بسبب اللعب العنيف في المباراة نفسها.