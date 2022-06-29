لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم تصدر 5 قرارات.. أبرزها إيقاف لاعب النصر" تاليسكا"

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم 5 قرارات بحق لاعب النصر أندرسون تاليسكا ولاعب الشباب إيفر بانيغا ولاعب الفيصلي حسين سالم وناديي الاتحاد والباطن.
- إيقاف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال، لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب الفريق الفتح، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة.
- إيقاف الأرجنتيني إيفر بانيغا 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، لاستخدامه إشارة مهينة تجاه الحكم المساعد الأول في لقاء النادي الأهلي، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة.
- إيقاف لاعب الفيصلي حسين سالم وتغريمه 40 ألف ريال، لقيامه بفعل عدواني تجاه حكم المباراة في لقاء الهلال، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة.
- تغريم نادي الباطن 15 ألف ريال، لتأخر لاعبي فريق نادي الباطن في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.
- تغريم نادي الاتحاد 32,812 ريال، وذلك لقيام جمهور نادي الاتحاد برمي علبة مياه واحدة تجاه أرضية الملعب، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.