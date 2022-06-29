لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم تصدر 5 قرارات.. أبرزها إيقاف لاعب النصر" تاليسكا"

- تغريم نادي الباطن 15 ألف ريال، لتأخر لاعبي فريق نادي الباطن في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.