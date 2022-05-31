لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على النصر والطائي والرائد

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على نادي النصر، دفع غرامة مالية قدرها 56.250 ريالاً، عقوبة على رمي جمهوره علبة مياه واحدة تجاه مرمى الأهلي في المواجهة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وتسبب جمهور الطائي في المخالفة ذاتها، بإلقاء 3 علب مياه تجاه مضمار الملعب عقب نهاية مباراة فريقهم أمام الاتحاد، لتقع على النادي عقوبة دفع غرامة مالية قدرها 18.750 ريالاً، كما تم تغريم نادي الرائد 25 ألف ريال، عقوبة على إلقاء جمهوره علبة مياه واحدة على مضمار ملعب مباراتهم أمام الشباب، والتي انتهت بفوز الأخير في الجولة ذاتها.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه المخالفة تعد الرابعة على نادي النصر، والثالثة على الطائي، والمرة الأولى بالنسبة لنادي الرائد.
وحرمت اللجنة زياد عبدالرزاق الغضباني، ومحسن أبو بكر البيتي المدربين من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عامين، وألزمت كلاً منهما، بدفع غرامة مالية قدرها 200.000 ريال، بعد ثبوت تقديمهما وثيقة مزورة للجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.