لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على النصر والطائي والرائد

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على نادي النصر، دفع غرامة مالية قدرها 56.250 ريالاً، عقوبة على رمي جمهوره علبة مياه واحدة تجاه مرمى الأهلي في المواجهة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.