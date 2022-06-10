لجنة الحكام تختتم اجتماعاتها الدورية للموسم الرياضي لحكام دوري المحترفين

وحاضر في الدورة الصربي ميلوراد مازيتشي رئيس لجنة الحكام في قبرص، وأخصائي تحليل السلوك الإسباني خوسيه سانشيز، ومدرب اللياقة الأرجنتيني أليخو بيريز، كما شهدت حضور مدير دائرة الحكام في تايلاند و3 حكام من الدولة ذاتها، ومدرب لتقنية الفيديو VAR، و3 حكام من سلطنة عمان، بالإضافة إلى مدرب لتقنية الفيديو VAR من أوزبكستان.