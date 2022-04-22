لجنة الحكام: ركلة جزاء الهلال أمام الاتحاد غير صحيحة.. وطرد "موري" في الديربي صحيح

شرحت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، أهم الحالات التحكيمية التي شهدتها الجولتان 23 و24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت دائرة الحكام: احتساب ركلة جزاء لفريق الهلال في مباراة الاتحاد كان قراراً غير صحيح رغم تدخل حكم الـVAR؛ لأن حركة يد اللاعب تعتبر طبيعية.
وأشارت إلى أن طرد سنوسي هوساوي لاعب الاتفاق في مباراة النصر بالجولة 24 كان قراراً غير صحيح لعدم تعمد اللاعب، وكان يجب على حكم الفيديو المساعد تحليل تصرفات اللاعب بعناية وأن هذا الاصطدام عرضي.
وأكدت دائرة الحكام أن طرد مدافع النصر "موري" كان قراراً صحيحاً؛ لتعمّده دهس قدم مهاجم الهلال موسى ماريجا.
وأفادت بأن إلغاء هدف الفيصلي في شباك الحزم، بالجولة 23، كان قراراً صحيحاً؛ لتدخّل اللاعب على حارس المرمى، كما أن إلغاء هدف الحزم في الدقيقة 90+4 كان قراراً صحيحاً لتدخّل المهاجم على مدافع الفيصلي.
وأردفت أنه كان يجب على حكم مواجهة التعاون والفتح، في الجولة 23، احتساب ركلة جزاء للفتح عند الدقيقة 18، لتدخل المدافع على المهاجم، لكن الحكم رغم عودته لتقنية الفيديو استمر على قراره الخاطئ.
وبينت الدائرة أن احتساب ركلة جزاء لفريق التعاون في مواجهة الفيصلي بالجولة 24 عند الدقيقة 9 كان قراراً صحيحاً بعد تدخل مثالي من حكم الـVAR.
وأضافت إن طرد لاعب الاتفاق عبدالله السالم، في مباراة الأهلي بالجولة 23، كان قراراً صحيحاً.