لجنة الحكام: ركلة جزاء الهلال أمام الاتحاد غير صحيحة.. وطرد "موري" في الديربي صحيح

وأردفت أنه كان يجب على حكم مواجهة التعاون والفتح، في الجولة 23، احتساب ركلة جزاء للفتح عند الدقيقة 18، لتدخل المدافع على المهاجم، لكن الحكم رغم عودته لتقنية الفيديو استمر على قراره الخاطئ.