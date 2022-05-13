"لجنة المسابقات" تعلن تعديل مواعيد مباريات الجولات المتبقية من دوري المحترفين

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل مواعيد إقامة الجولات من الـ27 إلى الـ30 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بناء على قرار وزارة الرياضة القاضي بتعليق جميع الأنشطة الرياضية بالمملكة العربية السعودية حتى يوم الاثنين 16 مايو 2022م؛ وذلك لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة -رحمه الله-.
وحددت اللجنة أيام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع المقبل موعدًا لاستكمال مباريات الجولة الـ27 من دوري المحترفين، وستقام يوم السبت 21 مايو مواجهتَي الاتفاق مع الحزم، والرائد ضد النصر.
في حين ستُقام مباراتا الفتح مع الطائي والأهلي ضد أبها يوم الأحد 22 مايو الجاري، بينما ستُلعب مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال يوم الاثنين 23 مايو، وأيضًا مباراة الفيحاء وضمك.
أما مباريات الجولة الـ28 فستُقام على مدار ثلاثة أيام (الـ27 والـ28 والـ29) من مايو الجاري، في حين ستقام مباريات الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة يوم السبت الثامن عشر من يونيو المقبل، وتختتم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم الثالث والعشرين من يونيو المقبل.