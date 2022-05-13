"لجنة المسابقات" تعلن تعديل مواعيد مباريات الجولات المتبقية من دوري المحترفين

أما مباريات الجولة الـ28 فستُقام على مدار ثلاثة أيام (الـ27 والـ28 والـ29) من مايو الجاري، في حين ستقام مباريات الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة يوم السبت الثامن عشر من يونيو المقبل، وتختتم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم الثالث والعشرين من يونيو المقبل.