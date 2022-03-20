لجنة المسابقات تعلن مواعيد مواجهات الجولات الأخيرة من مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. تعرّف عليها

حددت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، اليوم الأحد، مواعيد مواجهات الخمس جولات الأخيرة من الجولة 26 وإلى الجولة 30 من مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.