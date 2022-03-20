لجنة المسابقات تعلن مواعيد مواجهات الجولات الأخيرة من مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. تعرّف عليها

حددت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، اليوم الأحد، مواعيد مواجهات الخمس جولات الأخيرة من الجولة 26 وإلى الجولة 30 من مسابقة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتنطلق الجولة 26 يوم الخميس 5 مايو 2022، وتختتم يوم الأحد 29 مايو بمواجهات الجولة 30 الأخيرة .
كما حددت اللجنة موعد المباراتين المؤجلتين من الجولتين (19) و(20)، حيث سيقام لقاء الفيحاء والهلال في المجمعة يوم الثلاثاء 3 مايو، فيما ستقام مباراة الاتفاق والهلال يوم الأربعاء 11 مايو القادم.
وأشارت اللجنة إلى أن انطلاقة الجولة (26) ستكون في شهر مايو القادم نظرًا لمشاركة أربعة أندية سعودية في مسابقة دوري أبطال آسيا 2022 والتي تستضيف المملكة خلالها مجموعات قسم الغرب الخمس في مدن الرياض وبريدة وجدة والدمام خلال شهر أبريل القادم.