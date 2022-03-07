لجنة تطوير كرة اليد بالمنطقة الغربية والجنوبية تزور "الاتحاد"

وتعد هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها الاتحاد السعودي لكرة اليد واللجان التابعة له للأندية الممارسة وغير الممارسة للعبة، حيث سبق للاتحاد ومنسوبيه زيارة أندية الوطني والهلال ومضر والخليج، وتهدف هذه الزيارات لمناقشة آلية تطوير اللعبة والصعوبات التي تواجه الأندية وتطلعات الاتحاد لنشر اللعبة بشكل أكبر في كافة مناطق المملكة.