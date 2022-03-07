لجنة تطوير كرة اليد بالمنطقة الغربية والجنوبية تزور "الاتحاد"
قامت لجنة تطوير لعبة كرة اليد بالمنطقة الغربية والجنوبية برئاسة زهير القرشي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد ورئيس اللجنة، وبرفقة علي العليوات عضو مجلس إدارة الاتحاد، بزيارة لمقر نادي الاتحاد بجدة مساء أمس الأحد.
وناقشت اللجنة مع الرئيس التنفيذي في نادي الاتحاد عبدالوهاب عابد، ومدير الألعاب المختلفة بالنادي خالد بن يمين، إعادة تسجيل اللعبة وعودة نشاطها، بجانب وضع خطة واضحة لبناء وتجهيز فرق كرة اليد بالنادي، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تطوير اللعبة في حال عودتها.
وتعد هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها الاتحاد السعودي لكرة اليد واللجان التابعة له للأندية الممارسة وغير الممارسة للعبة، حيث سبق للاتحاد ومنسوبيه زيارة أندية الوطني والهلال ومضر والخليج، وتهدف هذه الزيارات لمناقشة آلية تطوير اللعبة والصعوبات التي تواجه الأندية وتطلعات الاتحاد لنشر اللعبة بشكل أكبر في كافة مناطق المملكة.