لخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية.. أخضر السلة يعسكر في البوسنة والهرسك

وأنهى الأخضر أمس المعسكر الإعدادي الداخلي بالرياض، إذ ضمت البعثة 14 لاعبًا هم: (مرزوق المولد، ومحمد المرواني، وأيوب الهوساوي، وناصر أبو جلاس، ومحمد الصقر، ومثني المرواني، وفهد السالك، وعلي الشبيلي، ومصعب قاضي، وأسامة البرقاوي، وهمام حسين، وثامر محمد، وأيمن المولد، وسعد السبيعي) تحت إشراف المدرب الوطني علي السنحاني، ومساعديه خلدون المولد و كريكور كركوريان، والمعد البدني أمير عيد, واختصاصي العلاج الطبيعي سليم الشيخ، فيما يشرف على الأخضر يسار مختار والإداري عبدالكريم الهوساوي.